Calciomercato Inter, obiettivo De Paul: due contropartite per l’Udinese (Di mercoledì 14 aprile 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri seguono sempre con attenzione Rodrigo De Paul e pensano a due contropartite per convincere l’Udinese Per la prossima stagione, l’Inter pensa a migliorare il centrocampo e uno degli obiettivi resta sempre quel Rodrigo De Paul seguito ormai da diversi anni. Questa estate potrebbe essere quella salto in una big per l’argentino, con l’Udinese che lo valuta circa 4o milioni di euro. Sul calciatore ci sarebbero anche PSG e Real Madrid, ma i nerazzurri per convincere i friulani starebbero pensando, secondo quanto riportato da Tuttosport, di mettere sul piatto due contropartite: Andrea Pinamonti e Agoume. Nel caso in cui l’Inter non dovesse riuscire ad arrivare a De Paul, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021): i nerazzurri seguono sempre con attenzione Rodrigo Dee pensano a dueper convincerePer la prossima stagione, l’pensa a migliorare il centrocampo e uno degli obiettivi resta sempre quel Rodrigo Deseguito ormai da diversi anni. Questa estate potrebbe essere quella salto in una big per l’argentino, conche lo valuta circa 4o milioni di euro. Sul calciatore ci sarebbero anche PSG e Real Madrid, ma i nerazzurri per convincere i friulani starebbero pensando, secondo quanto riportato da Tuttosport, di mettere sul piatto due: Andrea Pinamonti e Agoume. Nel caso in cui l’non dovesse riuscire ad arrivare a De, ...

Advertising

fcin1908it : Inter, Emerson favorito per la sinistra: Gosens il sogno, Kostic l’alternativa - sportli26181512 : Inter, in tre verso l'addio: Sono 3 i calciatori attualmente in rosa nell'Inter che sono... - Mediagol : #Video #Calciomercato #Psg, è sfida #Juventus-#Inter per Kean. L'attaccante: 'Mio futuro? Rispondo così' - calciomercato_m : MERCATO - Schira: 'L'agente Ramadani atteso a Milano, Maksimovic piace a Inter e Lazio, previsti contatti con la Ro… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: De Paul, Inter e PSG sono in pole position -