Boninsegna | “La gara con il Napoli mi preoccupa E’ la più difficile da qui alla fine”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’ex attaccante dell’Inter, Roberto, a La Repubblica ha parlato in vista dellacon il, ammettendo di essere moltoto per la sfida ai partenopei. Queste le sue parole: “Da interista lo temo molto. È il match piùper noi da quidel campionato. Incontriamo una squadra in ascesa, che proprio ora sta raggiungendo il top della forma e che ha recuperato tutti gli infortunati. In più ilha l’obbligo di vincere, perché il traguardo Champions è proprio lì. Partita aperta a tutti i risultati”. Foto: Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boninsegna gara

Calciomercato.com

... per Massimiliano Menetti invece la Dinamo rappresenta la finale persa in- 7, in casa, dalla ... che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Andrea Bongiorni e Matteo, va in scena ......che domani alle 12.30 vedrà in campo la capolista di Serie A contro una squadra sorprendentemente nei bassifondi della classifica, Robertoè stato uno dei bomber più importanti degli ...Lo ha detto Roberto Boninsegna nel corso di una lunga intervista a Repubblica ... ma anche dell’eterno dualismo Maradona-Pelè: “Come si fa nelle gare tra i migliori che arrivano testa a testa ci ...Il cannoniere nerazzuro degli anni Settanta in un'intervista a tutto campo a "Repubblica": "Che rabbia la finale del Mondiale persa col ...