Beautiful | trama 14 aprile 2021 | Thomas «minaccia» Steffy

Anticipazioni Beautiful oggi 14 aprile con il passo indietro di Hope che verrà ostacolato da Steffy: Liam non dovrà mai sapere la verità su quel bacio. Hope distrutta dai sensi di colpa Mentre nelle puntate precedenti abbiamo visto una Hope sul piede di guerra che si fa consolare da Thomas, nella puntata Beautiful oggi 14 aprile le dinamiche cambieranno notevolmente. Come ricorderete tutto nasce dalla proposta di matrimonio di Liam accompagnata da un ultimatum che invitava Hope - in maniera imperativa - di eliminare dalla sua vita Thomas e il piccolo Douglas. Una condizione che la Logan non ha accettato mandando lo Spencer su tutte le furie, sparendo da casa e andando da Steffy.

Arrivano le ultime anticipazioni delladelle puntate di, dal 18 al 24 aprile. Wyatt è preoccupato per Sally, che dopo la loro rottura ha iniziato ad avere dei problemi di salute. Lui adesso vuole stare con Flo, ma è ancora ...Le anticipazioni direlative agli episodi in onda da lunedì 19 aprile a sabato 24 aprile . Ladella soap di Canale5 svela che le condizioni di salute di Sally peggioreranno. La donna si recherà in ...Beautiful, anticipazioni dal 18 al 24 aprile. Wyatt torna con Flo ma Sally è decisa a non lasciare andare il suo ex.Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 19 aprile a sabato 24 aprile. La trama della soap di Canale5 svela che le condizioni di salute di Sally peggioreranno. La donna si ...