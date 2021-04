Associazione formaggi Dop dona computer a Fondazione Rava

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Labitalia) - A seguito dello spiacevole episodio del furto di alcuni pc destinati ai ragazzi, Afidop-taliani Dop e Igp ha deciso di intervenire tempestivamente a supporto del progetto Sos Scuola dellaFrancescaNph Italia Onlus con una generosazione. LaFrancescaNph Italia Onlus è in prima linea nell'emergenza Covid-19 sin da marzo 2020. Ha già supportato 30 ospedali in 11 regionindo indispensabili attrezzature per le terapie intensive e inviando volontari sanitari specializzati. Con il progetto Sos Spesa ha aiutato 50.000 persone in tutta Italia. Inoltre, laè impegnata su tutto il territorio nazionale con progetti in risposta a necessità ...

foodaffairs_it : L'Associazione Formaggi Dop dona computer alla Fondazione Francesca Rava dopo il furto - Agricolae1 : Associazione formaggi dop #afidop dona computer alla #fondazioneRava dopo il furto -

Ultime Notizie dalla rete : Associazione formaggi

...l', è quella dei Boschetti di Tavernelle, nel Comune di Licciana Nardi, molto conosciuta per la storica attività di pastorizia e soprattutto per la loro eccellente produzione di, ...La famiglia selezionata dalla nota casa di alta moda, spiega l', è quella dei Boschetti ...per la storica attività di pastorizia e soprattutto per la loro eccellente produzione di, ...CASERTA - La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è in prima linea nell'emergenza Covid-19 sin da marzo 2020. Ha già supportato 30 ospedali in 11 Regioni donando indispensabili attrezz ...Roma, 14 apr. (Labitalia) - A seguito dello spiacevole episodio del furto di alcuni pc destinati ai ragazzi, Afidop-Associazione formaggi taliani Dop e Igp ha deciso di intervenire tempestivamente a s ...