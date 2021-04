Anemia falciforme: occlusione vasi sanguigni per 4 malati su 10 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Anemia falciforme: 4 pazienti su 10 soffrono di occlusione dei vasi sanguigni e dolore. Crisi che interessano torace, addome e articolazioni Anemia falciforme o drepanocitosi, una patologia genetica rara che va ben oltre il danno ai globuli rossi e che presenta complicanze che riducono la funzionalità di organi vitali. Le crisi falcemiche associate a dolore… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021): 4 pazienti su 10 soffrono dideie dolore. Crisi che interessano torace, addome e articolazionio drepanocitosi, una patologia genetica rara che va ben oltre il danno ai globuli rossi e che presenta complicanze che riducono la funzionalità di organi vitali. Le crisi falcemiche associate a dolore… L'articolo Corriere Nazionale.

