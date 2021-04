Allevamenti, a Bruxelles parte la discussione sulla petizione per eliminare le gabbie per animali da fattoria in Europa (Di mercoledì 14 aprile 2021) A Bruxelles è tutto pronto per l’avvio della discussione sulla petizione ‘End the Cage Age’, che punta a porre fine alle gabbie per animali da fattoria in Europa e che è stata firmata da 1,4 milioni di cittadini europei. Alla vigilia della presentazione di uno studio sui metodi alternativi alle gabbie, richiesto dalla Commissione per le petizioni (PETI) proprio a seguito dell’iniziativa lanciata da Compassion in World Farming (Ciwf) e promossa da più di 170 altri cittadini e organizzazioni, quel lavoro però ha rischiato di non essere preso in considerazione. Servita la prima polemica: il presidente della Commissione Agricoltura al Parlamento Ue, il tedesco Norbert Lins dei Popolari (Ppe), infatti, ha scritto alla Commissione PETI ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Aè tutto pronto per l’avvio della‘End the Cage Age’, che punta a porre fine alleperdaine che è stata firmata da 1,4 milioni di cittadini europei. Alla vigilia della presentazione di uno studio sui metodi alternativi alle, richiesto dalla Commissione per le petizioni (PETI) proprio a seguito dell’iniziativa lanciata da Compassion in World Farming (Ciwf) e promossa da più di 170 altri cittadini e organizzazioni, quel lavoro però ha rischiato di non essere preso in considerazione. Servita la prima polemica: il presidente della Commissione Agricoltura al Parlamento Ue, il tedesco Norbert Lins dei Popolari (Ppe), infatti, ha scritto alla Commissione PETI ...

