Tutte le azioni più belle della Serie A non valgono Psg-Bayern di stasera (Di martedì 13 aprile 2021) Mamma mia! Solo con tale esclamazione possiamo accostare l’Italia ed il suo calcio alla partita Psg-Bayern Monaco. stasera, seduti davanti al televisore, sembravamo i giapponesi in fila davanti alle tele del Caravaggio, allibiti, incantati, innamorati e tristi perché l’Europa è almeno dieci anni avanti a noi. Gli occhi non erano più abituati a novanta minuti di apnea, di fraseggio in velocità, di occasioni da goal. Scorreva veloce l’immagine al punto che ci siamo sentiti come quelli che scendono dalla ruota panoramica e salgono sulle montagne russe. Da sopra, dalla carrozza volante, tutto è moscio e controllato, sulle macchine in discesa ripida o a testa in giù la prospettiva ti fa cambiare idea e stato d’animo. Tuttavia, se l’Inter sta ammazzando il campionato e non è riuscita nemmeno a superare un girone alla portata, non c’è da stupirsi. Se qui ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Mamma mia! Solo con tale esclamazione possiamo accostare l’Italia ed il suo calcio alla partita Psg-Monaco., seduti davanti al televisore, sembravamo i giapponesi in fila davanti alle tele del Caravaggio, allibiti, incantati, innamorati e tristi perché l’Europa è almeno dieci anni avanti a noi. Gli occhi non erano più abituati a novanta minuti di apnea, di fraseggio in velocità, di occasioni da goal. Scorreva veloce l’immagine al punto che ci siamo sentiti come quelli che scendono dalla ruota panoramica e salgono sulle montagne russe. Da sopra, dalla carrozza volante, tutto è moscio e controllato, sulle macchine in discesa ripida o a testa in giù la prospettiva ti fa cambiare idea e stato d’animo. Tuttavia, se l’Inter sta ammazzando il campionato e non è riuscita nemmeno a superare un girone alla portata, non c’è da stupirsi. Se qui ...

Advertising

borghi_claudio : Qualcuno non ha capito che anche le azioni si possono stampare a manetta... fanno i fenomeni facendo schizzare i pr… - LelloConso : RT @napolista: Tutte le azioni più belle della Serie A non valgono Psg-Bayern di stasera Siamo rimasti a bocca aperta davanti alla tv, com… - napolista : Tutte le azioni più belle della Serie A non valgono Psg-Bayern di stasera Siamo rimasti a bocca aperta davanti all… - ClaudiodiRoma2 : @RobertoErrebi @antonellaviol17 Monoclonali ti dice nulla?.. Fra le azioni, lavarti le mani, mascherine, distanziam… - marina_valerio : #WallStreet S&P record, nonostante lo stop della FDA al vaccino J&J, le azioni J&J recuperano quasi tutte le perdit… -