Sucker Punch è al lavoro su un "multiplayer spettacolare" (Di martedì 13 aprile 2021) Non dovrebbe sorprendere sapere che lo sviluppatore Sucker Punch Productions sta lavorando a un nuovo progetto dopo l'acclamato Ghost of Tsushima. Tuttavia è degno di nota il fatto che il gioco (non ancora annunciato) avrà una qualche forma di multiplayer. Secondo un nuovo annuncio di lavoro avvistato oggi, Sucker Punch sta cercando un programmatore multiplayer/network per un "gioco multiplayer spettacolare" che presenta più modalità di gioco online e "un'esperienza di gioco cooperativa fluida e coinvolgente". Nonostante non siano disponibili ulteriori dettagli, il suddetto progetto ha presumibilmente a che fare con Ghost of Tsushima 2 o in altre parole, un modulo multiplayer per il sequel. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) Non dovrebbe sorprendere sapere che lo sviluppatoreProductions sta lavorando a un nuovo progetto dopo l'acclamato Ghost of Tsushima. Tuttavia è degno di nota il fatto che il gioco (non ancora annunciato) avrà una qualche forma di. Secondo un nuovo annuncio diavvistato oggi,sta cercando un programmatore/network per un "gioco" che presenta più modalità di gioco online e "un'esperienza di gioco cooperativa fluida e coinvolgente". Nonostante non siano disponibili ulteriori dettagli, il suddetto progetto ha presumibilmente a che fare con Ghost of Tsushima 2 o in altre parole, un moduloper il sequel. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Sarà una feature per il sequel di #GhostofTsushima ? - ParleAvecLeY : Max Domi, le roi du sucker punch - airgibbo : @YVNGJXFFXRY @ztarboyy il mio flex più grande di sempre su Pokémon Showdown è stato proprio un Sableye con Psicamis… - BlobVideoludico : Sucker Punch cerca un producer, è Jedi Fallen Order è in offerta con lo sconto del 36%. - piscodelicaday : Non io che vorrei un Assassin’s creed ambientato in Giappone ma me la piglio nel culo perché ormai è uscito ghost o… -

Ultime Notizie dalla rete : Sucker Punch Videogiochi a 80 euro? L'analista Michael Pachter senza freni: 'Aziende avide, è un'idiozia' ... microtransazioni o Battle Pass, come i grandi titoli di Naughty Dog, Santa Monica Studio o Sucker Punch. In questo caso agli sviluppatori converrebbe di più optare per un modello multigiocatore con ...

Judas and the Black Messiah, in Italia il film sulle Pantere Nere Anch'io a quell'età ero ansioso di definire i miei obiettivi: recitavo alla Royal Court, impersonavo un pugile in Sucker Punch di Roy Williams, e per quella parte avevo preso quasi 20 chili. Daniel ...

Judas and the Black Messiah, in Italia il film sulle Pantere Nere Style - Moda Uomo del Corriere della Sera Sucker Punch è al lavoro su un "multiplayer spettacolare" Non dovrebbe sorprendere sapere che lo sviluppatore Sucker Punch Productions sta lavorando a un nuovo progetto dopo l'acclamato Ghost of Tsushima. Tuttavia è degno di nota il fatto che il gioco (non a ...

TI SEI PERSO IL NOSTRO ULTIMO VIDEO? "Il nostro settore è più forte quando lavoriamo insieme" Il flagello del SARS-CoV-2 ha costretto gli organizzatori dell'Electronic Entertainment Expo ad annullare l'edizione del 20 ...

... microtransazioni o Battle Pass, come i grandi titoli di Naughty Dog, Santa Monica Studio o. In questo caso agli sviluppatori converrebbe di più optare per un modello multigiocatore con ...Anch'io a quell'età ero ansioso di definire i miei obiettivi: recitavo alla Royal Court, impersonavo un pugile indi Roy Williams, e per quella parte avevo preso quasi 20 chili. Daniel ...Non dovrebbe sorprendere sapere che lo sviluppatore Sucker Punch Productions sta lavorando a un nuovo progetto dopo l'acclamato Ghost of Tsushima. Tuttavia è degno di nota il fatto che il gioco (non a ..."Il nostro settore è più forte quando lavoriamo insieme" Il flagello del SARS-CoV-2 ha costretto gli organizzatori dell'Electronic Entertainment Expo ad annullare l'edizione del 20 ...