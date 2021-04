Seconda dose AstraZeneca con un altro vaccino: lo studio allo Spallanzani per il richiamo con Pfizer, Moderna e Sputnik (Di martedì 13 aprile 2021) La campagna di vaccinazione in Italia deve accelerare perché l’obiettivo resta quello di somministrare più dosi possibili al giorno, così da tutelare gli anziani e i soggetti più a rischio. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson e ora anche Sputnik, il vaccino russo. Proprio questa mattina, all’Istituto Spallanzani di Roma è stato sottoscritto un memorandum tra l’ospedale, la Regione Lazio e l’istituto Gamaleya di Mosca per la cooperazione in ambito scientifico sul vaccino Sputnik. Lo ha reso noto il portale Salute Lazio. A presentare l’accordo, il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani Francesco Vaia, il direttore scientifico Giuseppe Ippolito e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Ma vediamo su cosa si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) La campagna di vaccinazione in Italia deve accelerare perché l’obiettivo resta quello di somministrare più dosi possibili al giorno, così da tutelare gli anziani e i soggetti più a rischio., Johnson & Johnson e ora anche, ilrusso. Proprio questa mattina, all’Istitutodi Roma è stato sottoscritto un memorandum tra l’ospedale, la Regione Lazio e l’istituto Gamaleya di Mosca per la cooperazione in ambito scientifico sul. Lo ha reso noto il portale Salute Lazio. A presentare l’accordo, il direttore sanitario dell’IstitutoFrancesco Vaia, il direttore scientifico Giuseppe Ippolito e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Ma vediamo su cosa si ...

