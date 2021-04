Riaperture | centrodestra e renziani in pressing su Draghi 

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 aprile 2021) Inizia a salire l’asticella della tensione nel nostro Paese in scia alle restrizioni in atto che hanno colpito alcuni settori più di altri. Ieri le vie del centro della Capitale sono state ancora teatro di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in tenuta antisommossa, in occasione del sit in non autorizzato “Io apro”. Siamo tutti un autogrill”, “Libertà, libertà”, “Vogliamo solo lavorare”, “dalla padella Conte alla brace Draghi”, solo alcuni degli slogan scanditi a gran voce dai manifestanti che si sono dati appuntamento ieri a Roma per un’altra giornata di proteste. Molti i manifesti funebri che annunciano la morte di palestre e piscine. Ristoratori e vari movimenti autonomi ancora in piazza. Piazza Montecitorio e dintorni completamente interdette dalla polizia con i manifestanti che sono stati fatti confluire in piazza San Silvestro dove non sono mancati lancio di petardi, ...