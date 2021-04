Psg: i convocati di Pochettino in vista del Bayern Monaco (Di martedì 13 aprile 2021) Ufficializzata la lista dei convocati del Psg in vista della partita di questa sera contro il Bayern Monaco. Sono in totale 24 i giocatori presenti. Tra gli assenti Marquinos, Icardi, Kurzawa e Bernat. Keylor Navas Sergio Rico Yanis Saidani Mitchel Bakker Abdou Diallo Timothy Pembele Presnel Kimpembe Alessandro Florenzi Colin Dagba Thilo Keherer Rafinha Ander Herrera Idrissa Gueye Danilo Pereira Abdoulaye Kamara Leandro Paredes Marco Verratti Pablo Sarabia Neymar JR Julian Draxler Angel Di Maria Kylian Mbappé Mosè Kean Kenny Nagera. Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Ufficializzata la lista deidel Psg indella partita di questa sera contro il. Sono in totale 24 i giocatori presenti. Tra gli assenti Marquinos, Icardi, Kurzawa e Bernat. Keylor Navas Sergio Rico Yanis Saidani Mitchel Bakker Abdou Diallo Timothy Pembele Presnel Kimpembe Alessandro Florenzi Colin Dagba Thilo Keherer Rafinha Ander Herrera Idrissa Gueye Danilo Pereira Abdoulaye Kamara Leandro Paredes Marco Verratti Pablo Sarabia Neymar JR Julian Draxler Angel Di Maria Kylian Mbappé Mosè Kean Kenny Nagera. Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

