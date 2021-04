Provenzano | La nostra strada contro la rabbia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 aprile 2021) Vicesegretario Giuseppe, anche oggi ristoratori in piazza. Siamo solo davanti alla rivolta di alcune categorie o vede in queste proteste un principio di sgretolamento del tessuto sociale? Il tessuto sociale è lacerato dalla pandemia, che ha aggravato divari già insostenibili tra cittadini, imprese e territori. A pagare di più sono stati i lavoratori precari, giovani e donne. E gli autonomi che vivono una nuova questione sociale. Nelle piazze di questi giorni ho visto la protesta ma anche le infiltrazioni dell’estrema destra che non hanno nulla a che fare con loro. Anzi, prima si sciolgono le organizzazioni neofasciste come Casa Pound meglio è. Lo Stato deve isolare gli eversori. Ma la politica, e soprattutto la sinistra, deve guardare negli occhi lasociale, ascoltarla e rispondere. Al netto delle strumentalizzazioni hanno ragione: ...