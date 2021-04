Proposta di matrimonio in diretta a Uomini e Donne: la reazione di Gemma (Di martedì 13 aprile 2021) Inaspettata Proposta di matrimonio a Uomini e Donne: Salvio chiede a Luisa di sposarlo e Gemma Galgani piange in studio. Grandi emozioni nella puntata di Uomini e Donne del 13 aprile grazie alla presenza in studio di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, coppia nata nel parterre del trono over. Sono passati due anni da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 13 aprile 2021) Inaspettatadi: Salvio chiede a Luisa di sposarlo eGalgani piange in studio. Grandi emozioni nella puntata didel 13 aprile grazie alla presenza in studio di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, coppia nata nel parterre del trono over. Sono passati due anni da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, proposta di matrimonio in studio: Gemma in lacrime - VelvetMagIta : #UominieDonne, proposta di matrimonio in diretta: tutti sconvolti in studio, Salvio si inginocchia #VelvetMag… - uominiedonne : RT @WittyTV: Una promessa è una promessa: ORA a #UominieDonne la proposta di matrimonio di Salvio a Luisa! - Whiteyeice : Dayane mettimi like se accetti la mia proposta di matrimonio. Anche se metti la maionese sulla pizza io non ti giudico #mellos - WittyTV : Una promessa è una promessa: ORA a #UominieDonne la proposta di matrimonio di Salvio a Luisa! -