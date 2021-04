Pronta l’offerta dei cinesi di Faw per Iveco (Exor) (Di martedì 13 aprile 2021) Il gruppo cinese Faw ha concluso la due diligence su Iveco ed è pronto a presentare un’offerta alla controllante Cnh, società appartenente ad Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, primo socio della Juventus. E’ quanto scrive il quotidiano Mf secondo il quale la proposta dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana e alcune fonti indicano L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 aprile 2021) Il gruppo cinese Faw ha concluso la due diligence sued è pronto a presentare un’offerta alla controllante Cnh, società appartenente ad, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, primo socio della Juventus. E’ quanto scrive il quotidiano Mf secondo il quale la proposta dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana e alcune fonti indicano L'articolo

Advertising

LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Pronta l’offerta dei cinesi di Faw per Iveco (Exor) - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Pronta l’offerta dei cinesi di Faw per Iveco (Exor): Il gruppo cinese Faw ha concluso la due dili… - CalcioFinanza : Pronta l’offerta dei cinesi di Faw per Iveco (Exor) - Ftbnews24 : #Inter verso #NapoliInter #Lukaku #InterCagliari #SerieA #Conte?? - Ftbnews24 : ? #calciomercato #footballnews24 #notizie #mercato #Calciomercato Inter, assalto a Lingard: pronta l’offerta -

Ultime Notizie dalla rete : Pronta l’offerta La lettera di Fabrizio Corona in diretta tv: “Sono pronto a morire per i miei diritti” Fanpage.it