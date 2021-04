Pd: Provenzano, 'lavoro nostra parola chiave, sinistra va nuovamente riempita di senso' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "La nostra parola chiave, per il nuovo Pd, è il lavoro. Il lavoro in tutte le sue forme, dipendente, autonomo, cooperativo. Rappresentare tutti coloro che vivono non grazie a una rendita, ma al loro lavoro". Lo dice il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, in una lunga intervista ad HuffPost. "Il lavoro è il filo con cui ricucire la trama sfibrata della società, unire le ansie dei ceti medi impoveriti del Nord e la fame di lavoro del Sud", aggiunge Provenzano che si definisce un "uomo di sinistra", parola che "va nuovamente riempita di senso, questa è la nostra sfida. E lo si fa non coi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "La, per il nuovo Pd, è il. Ilin tutte le sue forme, dipendente, autonomo, cooperativo. Rappresentare tutti coloro che vivono non grazie a una rendita, ma al loro". Lo dice il vicesegretario del Pd, Peppe, in una lunga intervista ad HuffPost. "Ilè il filo con cui ricucire la trama sfibrata della società, unire le ansie dei ceti medi impoveriti del Nord e la fame didel Sud", aggiungeche si definisce un "uomo di",che "vadi, questa è lasfida. E lo si fa non coi ...

