OMG | Zack Snyder! «Army of the dead» ha un trailer pazzesco e l' aria di essere divertentissimo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 13 aprile 2021) Il 2021 è l'anno del ritorno in grande diSnyder, che dopo aver consegnato la sua versione (originale) di Justice League - operazione da un lato idolatrata, dall'altro vista per intero (impresa eroica, visto che dura ore e ore), con non minore abnegazione ma meno entusiasmo finale -, adesso torna al genere zombie, già sperimentato con (la sua) Alba dei morti viventi, conof the. Nonostante qualche immagine di backstage divulgata via Instagram e Twitter, il progetto è rimasto abbastanza segreto per lungo tempo, ma ora ilfa venire l'acquolina in bocca per un film che sembra mixare tutte le qualità che Snyder mette nei suoi progetti dall'epico (300) al cinecomic (L'uomo d'acciaio), all'apocalittico. Con un ingrediente in più: il puro divertimento sia in termini di azione che di ironia e senso ...