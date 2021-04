Nier Replicant Ver. 1.22474487139: nemmeno Yoko Taro si ricorda la sequenza numerica – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 aprile 2021) A quanto pare, nemmeno Yoko Taro riesce a ricordare la sequenza numerica di Nier Replicant Ver. 1.22474487139.. Nier Replicant Ver. 1.22474487139 è sempre più vicino all’uscita. O era Ver. 1.22474487110? Oppure Ver. 1.22474487187? Ammettiamo di non riuscire mai a ricordare a memoria la lunga sequenza numerica che compone il titolo di questa versione di Nier Replicant. Per fortuna, non siamo i soli. Yoko Taro – creatore della serie – ha ammesso di non ricordare tutte le cifre e ha anche offerto qualche dettaglio sulla nascita di questa nomenclatura. ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) A quanto pare,riesce are ladiVer. 1...Ver. 1.è sempre più vicino all’uscita. O era Ver. 1.22474487110? Oppure Ver. 1.22474487187? Ammettiamo di non riuscire mai are a memoria la lungache compone il titolo di questa versione di. Per fortuna, non siamo i soli.– creatore della serie – ha ammesso di nonre tutte le cifre e ha anche offerto qualche dettaglio sulla nascita di questa nomenclatura. ...

