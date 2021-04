Massimo Mauro: 'CR7 solista, non leader. Pensa prima al suo fatturato. E Dybala...' (Di martedì 13 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

IlioRossi1 : @Gazzetta_it Massimo Mauro soprannominato gatto di marmo almeno stasse zitto - salvooo75 : Se ci è arrivato Massimo Mauro....fate un po voi.... - sportli26181512 : Massimo Mauro: 'CR7 solista, non leader. Pensa prima al suo fatturato. E Dybala...': Massimo Mauro: 'CR7 solista, n… - massimo_mauro : @GuidoCrosetto Che io sappia i 'bracci tesi' non dovrebbero poter manifestare. - SteGabri : @SpockEva Caproni che non sanno nemmeno esprimersi = pasquale bruno.. raffaele auriemma.. massimo mauro.. ?????????????… -