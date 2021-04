Luisa di Uomini e Donne: chi è, età, cognome, lavoro, Instagram, Salvio (Di martedì 13 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento di Canale 5 con Uomini e Donne. In studio una vecchia conoscenza, la dama Luisa che proprio nel programma ha ritrovato l’amore. Ma conosciamola meglio. Luisa di Uomini e Donne: chi è, età, cognome, Salvio Luisa Anna Monti lavora nel mondo della moda, nella vita è un agente di commercio e ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2018-2019. Proprio nel programma, si è messa in gioco e ha trovato l’amore in Salvio: una storia bellissima che prosegue a gonfie vele. Luisa è nata a Genova il 5 maggio del 1972 ed è felicemente fidanzata con Salvio Calabretta. Luisa di Uomini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento di Canale 5 con. In studio una vecchia conoscenza, la damache proprio nel programma ha ritrovato l’amore. Ma conosciamola meglio.di: chi è, età,Anna Monti lavora nel mondo della moda, nella vita è un agente di commercio e ha partecipato anella stagione 2018-2019. Proprio nel programma, si è messa in gioco e ha trovato l’amore in: una storia bellissima che prosegue a gonfie vele.è nata a Genova il 5 maggio del 1972 ed è felicemente fidanzata conCalabretta.die ...

Advertising

CorriereCitta : #Luisa di Uomini e Donne: chi è, età, cognome, lavoro, Instagram, Salvio #uominiedonne - luisa_pacelli : RT @Ericbludue: Attraverso un mondo colorato, dalle mille sfumature, colori poco definiti. La gran parte degli uomini invece passa il temp… - queenbertin : Ma Luisa avrà l’età di mia madre!!??#uomini e donne - vincio963 : @Luisa_Taglia @chiellini @juventusfc Per me è solo gentaglia che fa più danni che altro anch'io sono stato e sono c… - pisco_luisa : RT @lauraboldrini: #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema politico:… -