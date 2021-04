Listeria | richiamati fiammiferi di speck per rischio microbiologico

(Di martedì 13 aprile 2021) Presenza di: il Ministero della Salute ha annunciato l’immediato stop alla vendita di un lotto didiper possibilea danno dei consumatori. Il prodotto interessato dall’avviso di richiamo è venduto in vaschette da 90 grammi. Presenza diMonocytogenes Il portale del Ministero ha lanciato l’allerta alimentare sul dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. L’allerta riguarda un prodotto a marchio “La Fattoria” commercializzato dalla catena discount MD SPA, tipico del territorio altoatesino e affumicato con legno di faggio. Di conseguenza si è prontamente annunciato l’immediato stop alla vendita del lotto didida 90 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Listeria richiamati

Presenza di, Ministero della salute annuncia richiamo dei Fiammiferi di Speck 90 grammi: rischio microbiologico....presenza dimonocytogenes ". Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 90 grammi con il numero di lotto 410164 e la data di scadenza 27/04/2021. I fiammiferi di speck...ITALIA – Il Ministero della salute ha annunciato l’immediato stop alla vendita di un lotto di FIAMMIFERI SPECK 90 G per possibile rischio microbiologico per i consumatori. L’allerta alimentare, lancia ...Scopriamo quale. Il richiamo alimentare nello specifico riguarda un lotto di speck del marchio La Fattoria di MD che potrebbe contenere Listeria monocytogenes. La data di scadenza del lotto 410164 è ...