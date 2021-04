Lega Pro | Ghirelli | “Anno complicato | serve attenzione Playoff di Serie C? Sono preoccupato”

Leggi su mediagol

(Di martedì 13 aprile 2021) "È un campionato particolare a causa del Covid-19 che ha segnato le partite, non fosse altro che per l’assenza del pubblico. Ha dato problemi di precarietà e nel corso di questo fine campionato speriamo non determini ulteriori squilibri e problemi, dobbiamo stare attenti non è stato unfacile".Non nasconde le sue preoccupazioni il presidente dellaPro, Francesco, intervenuto ai microfoni di "SportChannel" per soffermarsi sull'impatto del Covid-19 sulla stagione in corso e sul possibile slittamento del campionato diC. Durante l'intervista, l'imprenditore ha inoltre toccato lo spinoso tema relativo ai, e alle possibile complicazioni che potrebbero nuovamente insorgere nei prossimi mesi."Siamo preoccupati per ipurtroppo, è evidente, speriamo non ...