La gamba di sinistra di Bettini non preoccupa Letta (Di martedì 13 aprile 2021) Nel Pd si popolano le piazze, virtuali e simboliche. Sabato alla prossima assemblea nazionale Enrico Letta lancerà le "agorà democratiche", sei mesi di discussione con i circoli per decidere insieme sui grandi temi. E domani si battezzano – in videoconferenza - "le Agorà", "piattaforma culturale" o "area politica ampia che ridisegni gli orizzonti della sinistra" o "campo aperto per discutere la ricostruzione della sinistra". Insomma, al netto delle circonvoluzioni lessicali, la corrente di sinistra Dem che fa capo a Goffredo Bettini, il longevo e potente politico romano che è stato il "padre politico" di Nicola Zingaretti nonché il maggior teorico dell'alleanza Pd-M5S. Incroci e divergenze, dunque. Un mese e mezzo fa Zingaretti si è dimesso con un irrituale e furente post su Facebook: "Mi vergogno ...

