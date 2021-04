Isola Moda, Outfit Elettra e Ilary Blasi: costo e brand (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo ogni puntata dell’Isola dei famosi non possiamo non andare a curiosare sugli Outfit delle splendide protagoniste che in studio, ogni settimana, sfoggiano abiti meravigliosi. Oggi analizzeremo le scelte fatte dalla conduttrice e da Elettra Lamborghini, entrambe super eleganti e soprattutto super costose. Chi avrà speso di più delle due? A quali brand si sono ispirate? Scopriamolo insieme! Anche nella scorsa puntata, Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini sono state regine Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo ogni puntata dell’dei famosi non possiamo non andare a curiosare suglidelle splendide protagoniste che in studio, ogni settimana, sfoggiano abiti meravigliosi. Oggi analizzeremo le scelte fatte dalla conduttrice e daLamborghini, entrambe super eleganti e soprattutto superse. Chi avrà speso di più delle due? A qualisi sono ispirate? Scopriamolo insieme! Anche nella scorsa puntata,edLamborghini sono state regine Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CottarelliCPI : L'1 aprile (ma non è uno scherzo) il consiglio regionale sardo ha portato a 6 il numero di provincie dell'isola a c… - Corriere : Isola dei Famosi , maxi orecchini e spacchi: i look di Ilary Blasi conquistano il web - Profilo3Marco : RT @Corriere: Isola dei Famosi , maxi orecchini e spacchi: i look di Ilary Blasi conquistano il web - Profilo3Marco : RT @Corriere: Isola dei Famosi , maxi orecchini e spacchi: i look di Ilary Blasi conquistano il web - ModaCorriere : Isola dei Famosi , maxi orecchini e spacchi: i look di Ilary Blasi conquistano il web -