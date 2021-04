Gasperini | insulti a ispettore antidoping | rischia 20 giorni di stop

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Gian Piero, dopo aver inveito nei confronti di une avergli impedito di terminare il test su un suo calciatore, è stato deferito. La Procuraha infatti chiesto ben 20diper l’allenatore dell’Atalanta per questo episodio, avvenuto il 7 febbraio. Per aver rivolto degliall’avrebbe violato infatti l’art. 3 comma 3 del Codice. Il mister “ha insultato undurante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. Questa la ...