Disastro anticorpi monoclonali | funzionano ma nessuno li usa | “Mancano le linee guida”

Roma, 13 apr — funzionano, ne abbiamo acquistate 150mila dosi ma la maggior parte di queste giace ancora inutilizzata, nonostante il comprovato successo nel curare il coronavirus ai primi stadi nei soggetti anziani e/o con fragilità: parliamo — ovviamente e purtroppo — degli anticorpi monoclonali. Tutto questo sebbene dal giorno della loro introduzione negli ospedali italiani si moltiplichino i riscontri positivi dei reparti Covid in cui vengono utilizzati: efficaci nell'85% dei casi, vengono somministrati in day hospital, evitando l'ospedalizzazione e di conseguenza il collasso delle strutture sanitarie. anticorpi monoclonali: ci sono ma non vengono usati Come detto, l'Italia al momento ne ha acquistato 150mila dosi, ma secondo quanto riportato da IlMessaggero, i centri che attualmente somministrano ...

