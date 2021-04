Di Battista: “Il limite dei 2 mandati dovrebbe essere applicato a tutti” (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Il limite dei 2 mandati dovrebbe essere applicato a tutti. Politici che stanno lì dentro da 40 anni non sarebbero più al centro del dibattito pubblico”. Così Alessandro Di Battista, intervenendo ieri in collegamento a Sum#05, l’evento digitale organizzato dall’Associazione Gianroberto Casaleggio per ricordare l’esponente pentastellato a 5 anni dalla sua scomparsa. “Il concetto della democrazia diretta e della lotta alla politica professionista è fondamentale. Sogno un Paese in cui via sia per legge, per tutti quanti, l’impossibilità di essere eletti per più di due volte nelle istituzioni. Ci sono stato, lo so come funziona il palazzo”, ha aggiunto Di Battista. Poi l’ex parlamentare pentastellato ha ricordato ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Ildei 2. Politici che stanno lì dentro da 40 anni non sarebbero più al centro del dibattito pubblico”. Così Alessandro Di, intervenendo ieri in collegamento a Sum#05, l’evento digitale organizzato dall’Associazione Gianroberto Casaleggio per ricordare l’esponente pentastellato a 5 anni dalla sua scomparsa. “Il concetto della democrazia diretta e della lotta alla politica professionista è fondamentale. Sogno un Paese in cui via sia per legge, perquanti, l’impossibilità dieletti per più di due volte nelle istituzioni. Ci sono stato, lo so come funziona il palazzo”, ha aggiunto Di. Poi l’ex parlamentare pentastellato ha ricordato ...

