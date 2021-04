Covid Puglia, oggi 1.191 contagi: dati bollettino 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 1.191 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Si registrano altri 54 morti. Sono 13.107 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi, 159 nella provincia Bat, 237 in provincia di Foggia, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 1.191 i nuovidi coronavirus insecondo ildi, 13. Si registrano altri 54 morti. Sono 13.107 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi, 159 nella provincia Bat, 237 in provincia di Fa, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Covid Puglia oggi 1.191 contagi: dati bollettino 13 aprile - #Covid #Puglia #1.191 #contagi: - lifestyleblogit : Covid Puglia, oggi 1.191 contagi: dati bollettino 13 aprile - - AnsaPuglia : Covid: in Puglia 54 morti e 1.191 nuovi contagi, 9% dei test. Cala numero ricoverati, aumentano positivi e guariti… - AnsaPuglia : Covid: Lopalco, in Puglia forse aperture anticipate. #ANSA - AnsaPuglia : Covid: Lopalco, in Puglia evitata ondata disastrosa. L'assessore, la situazione ora è in miglioramento #ANSA -