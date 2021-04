Covid, il mondo ristretto del lockdown si spalanca con 'Un sasso per un sorriso' (Di martedì 13 aprile 2021) Quando a Tgcom24 aveva introdotto la sua iniziativa, portata in Italia dalla Svizzera, il Covid non esisteva, ma tra la gente che incontrava mancavano sorrisi. Un anno dopo cosa è accaduto? 'Dal gruppo ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Quando a Tgcom24 aveva introdotto la sua iniziativa, portata in Italia dalla Svizzera, ilnon esisteva, ma tra la gente che incontrava mancavano sorrisi. Un anno dopo cosa è accaduto? 'Dal gruppo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Regno Unito verso l'immunità di gregge: somministrati 40 milioni di vaccini | Riaprono pub e negozi… - MediasetTgcom24 : L'Oms: 'La pandemia è a un punto critico, infezioni esponenziali' #Covid - LaStampa : Covid, il miracolo Israele e Regno Unito: sono i primi Paesi al mondo a raggiungere l’immunità di gregge - Penultimo6 : RT @GAngrilli: 'Nel mondo la pandemia sta raggiungendo i 3 milioni di morti, ma tra le conseguenze tragiche del Covid la meno nota è che mi… - Tonymomi1 : RT @Ago_SantilloM5S: #DeLuca dopo essersi vaccinato lui per primo, ora vuole far attendere i suoi coetanei perché in #Campania non si vacci… -