Cocaina nell’auto della comandante | fu incastrata | arrestato il capo dei vigili di Trezzano

E' stato arrestato il capo dei vigili di Trezzano Salvatore Furci. L'accusa è di aver fatto collocare con un complice la Cocaina nell'auto della comandante dei vigili di Corbetta Lia Vismara. La comandante Vismara aveva dato un parere negativo sulla promozione a ufficiale di Salvatore Furci a Corbetta. Polizia locale Trezzano sul Naviglio: arrestato il comandante Salvatore Furci, comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio (Milano) è stato arrestato questa mattina, 13 aprile. Fermato con lui anche un cittadino albanese, Mariglen Memushi. L'azione è scattata in seguito all'ordinanza di ...

