Bridget Jones compie 20 anni! Tutti i look che non dimenticheremo mai

(Di martedì 13 aprile 2021)20 anni. Il primo film con protagonista la buffa giornalista inglese, interpretata da Renée Zellweger, è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2001. Maè un’icona del romance, la cui storia si ispira molto vagamente al romanzo Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Il suo true love è Mark Darcy, un uomo ligio al dovere e che resta sempre sulle sue, smosso soltanto dal genuino interesse per. Una storia senza tempo, che ha compiuto appena vent’anni ma sempre perfetta da gustare in ogni momento. Tanto amata,ha avuto due sequel al cinema: il primo nel 2004 (Che pasticcio) e il secondo (’s Baby) a distanza di quindici anni, ...

DrApocalypse : 20 anni fa usciva al cinema Bridget Jones - anadiomenee : RT @NetflixIT: Il diario di Bridget Jones usciva 20 anni fa e da quel momento è il MOOD della vita. - CoccioMiss : RT @NetflixIT: Il diario di Bridget Jones usciva 20 anni fa e da quel momento è il MOOD della vita. - SimonaCroisette : RT @ScuolaHolden: Oggi vi sblocchiamo un ricordo. ?? Quest'anno 'Il diario di Bridget Jones' compie vent'anni! - SimonaCroisette : RT @ziacapretta: C’È LUMACORNO NEL FILM DI BRIDGET JONES ED IO NON LO SAPEVO -

... una volta per tutte, l'idea della commedia romantica, ovvero " Il Diario di". Tratto dall'omonimo romanzo di Helen Fielding e interpretato da una incredibile Renèe Zellweger , il film ...Mentre si discute se far proseguire le avventure diin un quarto film o raccontarle ex novo in una serie televisiva, i fan della single più amata (e imbranata) degli anni Duemila festeggiano il ventesimo anniversario del film che l'ha ...I numerosissimi fan di Bridget Jones, che hanno visto (e rivisto) la serie di film con protagonista la buffa e cicciottella giornalista, si saranno spesso domandati dove si trova, a Londra ...Sono già passati vent’anni da quando uscì per la prima volta nelle sale “Il diario di Bridget Jones”, il film che la lanciato ...