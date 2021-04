Briatore ed Elisabetta Gregoraci: avete notato cosa c’è sulla torta di compleanno? (Di martedì 13 aprile 2021) Briatore ed Elisabetta Gregoraci, avete notato cosa c’è sulla torta di compleanno? Guardando con attenzione è proprio evidente. Ieri, c’è stato il compleanno di Flavio Briatore, che ha compiuto i suoi 71 anni. L’imprenditore ha festeggiato con la sua famiglia, ma sia è trattato ovviamente di una festa molto intima. Ad essere presenti solo la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 13 aprile 2021)edc’èdi? Guardando con attenzione è proprio evidente. Ieri, c’è stato ildi Flavio, che ha compiuto i suoi 71 anni. L’imprenditore ha festeggiato con la sua famiglia, ma sia è trattato ovviamente di una festa molto intima. Ad essere presenti solo la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Flavio Briatore festeggia il compleanno con Elisabetta Gregoraci e il figlio - #Flavio #Briatore #festeggia - PasqualeMarro : #FlavioBriatore sceglie (di nuovo) di stare con #ElisabettaGregoraci - VanityFairIt : La showgirl, nel Principato di Monaco con il figlio Nathan Falco, ha festeggiato i settantun anni dell'ex marito co… - zazoomblog : Flavio Briatore la festa di compleanno è con Elisabetta Gregoraci - #Flavio #Briatore #festa #compleanno… - Angela84992667 : @user65489635 Si vede che commentare una foto non ci vede nulla di male,allora come dite voi non dovrebbe manco più… -