Bonaccini: “Le multinazionali sono state vergognose sulle forniture dei vaccini” (Di martedì 13 aprile 2021) BOLOGNA – Fino ad oggi “le multinazionali sono state vergognose sulle forniture” dei vaccini. Non usa mezzi termini Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, questo pomeriggio ai microfoni di Radio1. “Speriamo che sia possibile confermare ciò che ci deve arrivare– afferma Bonaccini- fino ad oggi le multinazionali sono state vergognose sulle forniture. Oggi pare che Pfizer cominci a rispettare gli accordi, AstraZeneca invece consegnerà ancora una volta il 50% del previsto, e sono in ritardo di due giorni”. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) BOLOGNA – Fino ad oggi “le multinazionali sono state vergognose sulle forniture” dei vaccini. Non usa mezzi termini Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, questo pomeriggio ai microfoni di Radio1. “Speriamo che sia possibile confermare ciò che ci deve arrivare– afferma Bonaccini- fino ad oggi le multinazionali sono state vergognose sulle forniture. Oggi pare che Pfizer cominci a rispettare gli accordi, AstraZeneca invece consegnerà ancora una volta il 50% del previsto, e sono in ritardo di due giorni”.

