Apple rilascia le beta 8 di iOS iPadOS tvOS 14 5 | watchOS 7 4 e macOS Big Sur 11 3HDblog it

Advertising

ispazio : Apple rilascia iOS 14.5 beta 8: l’ultima beta prima della versione finale! - SkorpionBot : Apple rilascia iOS 14.5 beta 8: l’ultima beta prima della versione finale! - stefanodonadio : Apple rilascia la beta 8 di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e macOS Big Sur 11.3 - spidermac : Apple rilascia la beta 8 di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e macOS Big Sur 11.3 - AppleEducate : RT @AppleZein: Apple rilascia il nuovo iOS 14.5 Beta 8 per iPhone ed iPad -

Ultime Notizie dalla rete : Apple rilascia

iPhone Italia

ha deciso di rilasciare ancora una nuova versione beta di iOS 14.5. Questa nuova beta è la numero 8 e avvicina il software alla sua release ...3 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco Notizie Relazionate ArticoloMAC OS Firmware iOSagli sviluppatori la beta 7 di macOS 11.3 Big Sur 7 09 Aprile 2021Le beta possono essere scaricate tramite l'Apple Developer Center o in modalità OTA. Per l'installazione su iPhone e iPad è necessario avere almeno il 20% di carica residua o meglio, di mantenere conn ...Adesso conosciamo la data in cui Apple rilascerà ufficialmente iOS 14.5 per tutti. E’ il 20 Aprile, subito dopo l’evento Spring Loaded appena annunciato. Nel frattempo però, è stata rilasciata la beta ...