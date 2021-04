Un Posto al Sole, trama 12 aprile 2021: il dubbio di Guido (Di lunedì 12 aprile 2021) trama Un Posto al Sole 12 aprile 2021 con un arrivo che sconvolgerà tutto Palazzo Palladini e Guido non saprà come fare per fronteggiare la situazione. I sospetti di Franco Boschi Nella puntata di Un Posto al Sole oggi 12 aprile 2021 ecco che qualcosa ai cantieri inizia a muoversi e i sospetti si fanno sempre più evidenti. Franco Boschi e Roberto Ferri sono alla ricerca dei sabotatori dei cantieri e sino ad oggi sono stati messi loro i bastoni tra le ruote. Boschi non demorde e ha sempre dimostrato di seguire piste molto interessanti, mentre Ferri viene distratto dal problema di salute di Filippo. L'imprenditore ha provato anche a chiamare Marina Giordano per capire se lei potesse avere qualche dettaglio in merito a ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 aprile 2021)Unal12con un arrivo che sconvolgerà tutto Palazzo Palladini enon saprà come fare per fronteggiare la situazione. I sospetti di Franco Boschi Nella puntata di Unaloggi 12ecco che qualcosa ai cantieri inizia a muoversi e i sospetti si fanno sempre più evidenti. Franco Boschi e Roberto Ferri sono alla ricerca dei sabotatori dei cantieri e sino ad oggi sono stati messi loro i bastoni tra le ruote. Boschi non demorde e ha sempre dimostrato di seguire piste molto interessanti, mentre Ferri viene distratto dal problema di salute di Filippo. L'imprenditore ha provato anche a chiamare Marina Giordano per capire se lei potesse avere qualche dettaglio in merito a ...

