“Tirarsela” fa bene | ma non con tutti | uno studio spiega il perché

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ci sono persone che, di fronte ad un successo o ad una vicenda che le vede protagoniste in positivo, tendono a non comunicarlo agli altri. C’è il timore di sentirsi eccessivamente “entusiasti”, di volersi creare un’immagine troppo positiva, di sentirsi giudicate. Ci sono invece altri individui che hanno la tendenza a manifestare subito e con grande foga anche il più piccolo risultato. Sono le persone che “se la tirano” e che a volte vengono giudicate negativamente per questa loro modalità di comunicare ogni successo. Se avete difficoltà a sopportare chi si comporta così, sappiate che l’eccessiva modestia non è sempre un pregio. Così facendo, infatti, si escludono gli amici e chi vi sta vicino da ciò che di positivo riuscite a creare. A dirlo è una ricerca condotta dagli scienziati dell’Università del Michigan, pubblicata su Journal of Personality. “Tagliare fuori“ può essere ...