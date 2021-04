Ronaldo butta la maglia dopo la partita. Rabbia dei tifosi bianconeri: “La maglia prima di tutto” (Di lunedì 12 aprile 2021) La Juventus ha vinto a Torino contro il Genoa per 3 a 1 ma nonostante i tre punti Cristiano Ronaldo ha gettato a terra la maglietta. Il portoghese durante la partita ha mancato di pochi centimetri il suo centesimo gol con la maglia bianconera, centrando il palo con la palla che è finita sui piedi di Morata che ha potuto ribattere a rete. Forse per questo CR7 a fine partita si è tolto la maglietta e l’ha gettata a terra, andandosene via in silenzio. Ronaldo era probabilmente nervoso e arRabbiato con se stesso, stando alle parole del tecnico della Juventus Andrea Pirlo nel post partita, ma il gesto di stizza non è stato ben visto dai tifosi bianconeri, che si sono infuriati con lui sui social. “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) La Juventus ha vinto a Torino contro il Genoa per 3 a 1 ma nonostante i tre punti Cristianoha gettato a terra la maglietta. Il portoghese durante laha mancato di pochi centimetri il suo centesimo gol con labianconera, centrando il palo con la palla che è finita sui piedi di Morata che ha potuto ribattere a rete. Forse per questo CR7 a finesi è tolto la maglietta e l’ha gettata a terra, andandosene via in silenzio.era probabilmente nervoso e arto con se stesso, stando alle parole del tecnico della Juventus Andrea Pirlo nel post, ma il gesto di stizza non è stato ben visto dai, che si sono infuriati con lui sui social. “La ...

