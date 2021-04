Preghiera della sera 12 Aprile 2021: “insegnaci ad ascoltare la Tua voce” (Di lunedì 12 aprile 2021) “insegnaci ad ascoltare la Tua voce”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Con L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 12 aprile 2021) “adla Tua”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Con L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Il Santo di oggi 13 Aprile: Beata Margherita da Città di Castello, mistica (Prodigi e Preghiera): La Chiesa ricorda la Beata… - IreneBertuzzi : RT @aibilps: In casa con 14 figli. Collaborazione, organizzazione e preghiera ecco i segreti della famiglia Anania… - topo1966 : RT @CiaoKarol: Giovanni Paolo II, il papa della montagna: supplica per ricevere le Sue Benedizioni oggi, 13 Aprile 2021: San Giovanni Paolo… - topo1966 : RT @CiaoKarol: Supplica contro malattie e ansie a San Giuseppe Moscati. Preghiera della sera di oggi, 12 Aprile 2021: Invoca Giuseppe Mosca… - NunziaiznuN : RT @CiaoKarol: Vergine della Rivelazione, prega per noi!??? Apparizioni, Miracolo del Sole, Preghiera: -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della Top e Flop di giornata: una domenica assai concitata! Che dire, buona fortuna allora! Iniziamo già a unirci in preghiera, affinché non ci venga negata la possibilità di assistere alle partite delle nostre squadre del cuore. Le scuse dei vertici della ...

Il Vescovo Schillaci celebra la festa della divina misericordia per la prima volta dal suo mandato Al Santuario Diocesano San Giovanni Paolo II, dopo la novena iniziata il venerdì santo con la preghiera della coroncina alla Divina Misericordia, ieri il vescovo Giuseppe Schillaci ha celebrato " per la prima volta dal suo mandato a guidare la Diocesi lametina " la Festa della Divina ...

Preghiera della sera 10 Aprile 2021: “dona ai nostri cuori la Tua pace” La Luce di Maria Perugia, l’annuncio del parroco ai fedeli: ‘Mi sono innamorato, lascio la tonaca’ Al momento della rivelazione, domenica 11 aprile ... piuttosto sarebbe molto più utile che i credenti si unissero in preghiera per supportare il sacerdote. Monsignor Gualtiero Sigismondi ha ...

ANCHE LE PARROCCHIE DI BALLABIO RICORDERANNO DON ALFREDO CON IL ROSARIO E DUE MESSE BALLABIO – In occasione della scomparsa di don Alfredo Comi, che è stato sacerdote residente nella Canonica di San Lorenzo dal 2010 al 2014, anche l’Unità Pastorale di Ballabio si raccoglierà in ...

Che dire, buona fortuna allora! Iniziamo già a unirci in, affinché non ci venga negata la possibilità di assistere alle partite delle nostre squadre del cuore. Le scuse dei vertici...Al Santuario Diocesano San Giovanni Paolo II, dopo la novena iniziata il venerdì santo con lacoroncina alla Divina Misericordia, ieri il vescovo Giuseppe Schillaci ha celebrato " per la prima volta dal suo mandato a guidare la Diocesi lametina " la FestaDivina ...Al momento della rivelazione, domenica 11 aprile ... piuttosto sarebbe molto più utile che i credenti si unissero in preghiera per supportare il sacerdote. Monsignor Gualtiero Sigismondi ha ...BALLABIO – In occasione della scomparsa di don Alfredo Comi, che è stato sacerdote residente nella Canonica di San Lorenzo dal 2010 al 2014, anche l’Unità Pastorale di Ballabio si raccoglierà in ...