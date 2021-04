Pescara | focolaio Covid-19 nel gruppo squadra Sono sei i positivi | il comunicato

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ripresa dei lavori in casain vista del prossimo turno Serie B con la partita casalinga contro la Virtus Entella, in programma sabato 17 aprile con inizio ore 14,00 presso lo Stadio Adriatico. Seduta di allenamento pomeridiano al Delfino Training Center con esercizi di attivazione e lavori di forza individuali. La Delfino1936 comunica che nell’ultima serie di controlli effettuati questa mattina sievidenziati ulteriori casi dità al-19. Al momento risultano essere 5 componenti dele 1 delstaff. I tesseratistati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri dei suddetti gruppi ...

... dopo aver saltato le ultime due gare di campionato a causa di undi coronavirus scoppiato ... la Cremonese ha sconfitto il Pordenone 2 - 1 e il Brescia ha pareggiato 1 - 1 col. ...Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 2212 (di età compresa tra 43 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 5 in provincia di, 2 in provincia ...Il club abruzzese ha reso noto, attraverso una nota ufficiale, la presenza di un focolaio Covid all’interno del gruppo squadra. “La Delfino Pescara 1936 comunica che nell’ultima serie di controlli eff ...Altre sei positività al coronavirus tra le fila del Pescara. Dopo il malore occorso a Grassadonia, per cui si era ipotizzato un possibile contagio da Covid-19 poi smentito, sono comunque sei le nuove ...