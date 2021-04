Nieddu | “Sardegna rossa? Servivano più controlli | ora paghiamo lo scotto”

(Di lunedì 12 aprile 2021) CAGLIARI – “Sardegna in zona rossa? Sicuramente quando eravamo ‘bianchi’ c’è stato un calo di attenzione, dovuto all’errata percezione che il virus non circolasse più. Alcuni hanno abbassato la guardia e ora ne paghiamo lo scotto“. Così l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, intervenuto oggi su Rai Radio 1, ospite del programma ‘Che giorno è’.

Così, a proposito del passaggio dellain zona rossa, l'assessore regionale alla Sanità, Mario, intervistato su Rai Radio 1 all'interno del programma 'Che giorno è'. 'Durante le ..."Comunque - precisa- non è stato un errore andare in zona bianca così presto, perché ... "La- sottolinea infine - ha 24mila chilometri quadrati, 377 Comuni e una densità di ...Sul territorio, dei 49.416 casi positivi complessivamente accertati, 12.603 (+80) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.516 (+28) nel Sud Sardegna, 4.296 (+60) a Oristano, 9.778 ...Sardegna in Zona Rossa: "C'è stato un calo di attenzione, alcuni hanno abbassato la guardia e ora ne paghiamo le conseguenze".