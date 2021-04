Masters1000 Montecarlo, cinque italiani in campo. Fognini debutta con Kecmanovic, Musetti apre le danze con Karatsev (Di lunedì 12 aprile 2021) Quest’oggi, 12 aprile, è il giorno del primo grande torneo sul rosso. Dopo la settimana con Cagliari e Marbella protagoniste, scatta difatti il Masters1000 di Montecarlo; al secondo turno ci sarà il ritorno alle competizioni di Novak Djokovic e Rafa Nadal, ma prima che loro e le altre prime teste di serie in tabellone scendano in campo, tocca agli ‘altri’, coloro più in giù in classifica e, in teoria, meno favoriti per avanzare. Ma non per forza senza speranze, ricordiamo sempre che una settimana fa a Miami l’ultimo atto è stato disputato dal numero 21 e del numero 26 del torneo… Tredici partite in programma per il torneo di singolare, e ben cinque italiani dei nove complessivi che debutteranno nel Principato. Due di questi saranno sul campo centrale, per entrambi una scelta pregna di ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Quest’oggi, 12 aprile, è il giorno del primo grande torneo sul rosso. Dopo la settimana con Cagliari e Marbella protagoniste, scatta difatti ildi; al secondo turno ci sarà il ritorno alle competizioni di Novak Djokovic e Rafa Nadal, ma prima che loro e le altre prime teste di serie in tabellone scendano in, tocca agli ‘altri’, coloro più in giù in classifica e, in teoria, meno favoriti per avanzare. Ma non per forza senza speranze, ricordiamo sempre che una settimana fa a Miami l’ultimo atto è stato disputato dal numero 21 e del numero 26 del torneo… Tredici partite in programma per il torneo di singolare, e bendei nove complessivi che debutteranno nel Principato. Due di questi saranno sulcentrale, per entrambi una scelta pregna di ...

