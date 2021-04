Martina Colombari, la confessione: “Io e mio marito dallo psicologo” (Di lunedì 12 aprile 2021) . La ex Miss Italia ha raccontato di aver chiesto aiuto ad un professionista, assieme a Costacurta, a causa delle problematiche familiari determinate della pandemia. In una recente intervista, la Colombari ha dichiarato, senza timore, di essersi rivolta, assieme a suo marito, ad uno psicologo. Questo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 aprile 2021) . La ex Miss Italia ha raccontato di aver chiesto aiuto ad un professionista, assieme a Costacurta, a causa delle problematiche familiari determinate della pandemia. In una recente intervista, laha dichiarato, senza timore, di essersi rivolta, assieme a suo, ad uno. Questo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

