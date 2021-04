Malinovskyi, ancora due assist: record in Serie A come… Luis Figo (Di lunedì 12 aprile 2021) ancora una prova magistrale e, soprattutto, due assist per i compagni. Ruslan Malinovskyi si è preso l'Atalanta e dopo la vittoria contro la Fiorentina si è portato a casa anche un bellissimo dato statistico da record.Come riporta Opta, infatti, i due passaggi vincenti per Zapata, autore di una doppietta contro la Viola nel match valido per la 30^ giornata di Serie A, consentono al giocatore ucraino di eguagliare un big del calcio internazionale: Luis Figo.Malinovskyi da recordcaption id="attachment 878695" align="alignnone" width="505" Malinovskyi (getty images)/captionGrazie alla prestazione contro la Fiorentina e ai due passaggi vincenti effettuati, Malinovskyi è diventato il primo calciatore dal ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 aprile 2021)una prova magistrale e, soprattutto, dueper i compagni. Ruslansi è preso l'Atalanta e dopo la vittoria contro la Fiorentina si è portato a casa anche un bellissimo dato statistico da.Come riporta Opta, infatti, i due passaggi vincenti per Zapata, autore di una doppietta contro la Viola nel match valido per la 30^ giornata diA, consentono al giocatore ucraino di eguagliare un big del calcio internazionale:dacaption id="attachment 878695" align="alignnone" width="505"(getty images)/captionGrazie alla prestazione contro la Fiorentina e ai due passaggi vincenti effettuati,è diventato il primo calciatore dal ...

