Malika cacciata di casa perché lesbica | il sostegno dei vip | intervengono Fedez ed Elodie

La storia di Malika Kahly, la ragazza di 22 anni cacciata brutalmente di casa dai suoi genitori quando ha deciso di raccontare loro della sua omosessualità, sta sconvolgendo l'opinione pubblica ed ha portato nuove fiamme al già caldo dibattito delle ultime settimane sul Ddl Zan. Fin dall'inizio il dibattito era stato sostenuto e portato avanti da diversi personaggi pubblici tra cui Fedez, che con un video sul tema aveva presto aperta posizione contro uno dei principali oppositori del Ddl Zan, ovvero il senatore Pillon. Ora, la storia di Malika ha portato anche altri vip ad interessarsi attivamente alla questione della lotta all'omofobia: tra questi anche Elodie, che ha condiviso la storia della 22enne toscana ed ha invitato a sostenere la sua battaglia.

amnestyitalia : Piena solidarietà a Malika, ragazza di 22 anni cacciata di casa e aggredita dai suoi genitori solo perché innamorat… - fattoquotidiano : Malika, la procura indaga per violenza domestica: la 22enne cacciata di casa e minacciata dai genitori perché lesbi… - HuffPostItalia : La procura di Firenze indaga sul caso di Malika, cacciata di casa perché gay - vitti2173 : RT @catlatorre: Bene l'intervento del sindaco di Castelfiorentino per aiutare Malika, la ragazza cacciata di casa perché lesbica Ma vorrei… - susanna10706994 : RT @Misurelli77: Malika, la procura indaga per violenza domestica: la 22enne cacciata di casa e minacciata dai genitori perché lesbica Ecco… -