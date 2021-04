M5s | onorare Gianroberto Casaleggio non a parole ma con le azioni

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il Movimento 5 stelle intende "la memoria di" con la sua battaglia politica "per cambiare in meglio non con le, ma con le". E' quanto si legge in un post ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : M5s onorare

Il Movimento 5 stelle intende "la memoria di Gianroberto Casaleggio" con la sua battaglia politica "per cambiare in meglio ... Ma Gianroberto - si legge sulla pagina social del- continua a ...... attraverso alcuni dei suoi portavoce, ha iniziato a nongli accordi in relazione alle ... L'associazione accusa i verticiin particolare, di aver sempre rinviato una decisione in merito. 'Ad ...Intervista #Sussurla sul DdL Zan contro l'omo-bi-transfobia con il Senatore M5S Sergio Romagnoli, la Dr.ssa Tamara Collu di Forza Italia Sardegna e David M."A settembre 2020 comunicammo a tutti gli iscritti la gravità della situazione e la conseguente riduzione dei servizi - avvisa l'Associazione -. Oggi la situazione è giunta al punto di non ritorno" ...