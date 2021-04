Lo studio di fase II/III COVID-19 di RedHill Biopharma su Opaganib supera la quarta revisione del DSMB con raccomandazione unanime a continuare (Di lunedì 12 aprile 2021) - Il Comitato indipendente di monitoraggio della sicurezza dei dati raccomanda all'unanimità di proseguire lo studio globale di fase II/III su Opaganib somministrato per via orale nei casi di polmonite grave da COVID-19 sulla base della revisione dei dati di sicurezza non in cieco relativi ai primi 255 pazienti trattati - Lo studio globale di fase II/III COVID-19 su 464 pazienti è stato arruolato per oltre il 75%, e il completamento dell'arruolamento è previsto per le prossime settimane - Opaganib potenzialmente riduce al minimo la probabilità di resistenza dovuta a mutazioni virali bersagliando un componente della cellula umana coinvolto nella replicazione virale TEL AVIV, Israele e RALEIGH, N.C., 12 aprile 2021 /PRNewswire/



