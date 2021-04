LIVE Musetti-Karatsev 3-4, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: nessuna novità dal Principato! Continua a piovere (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 13.30 Non ci sono novità provenienti dal Principato di Monaco. Bisognerà capire se si riusciranno a completare i match in programma quest’oggi. 13.00 Alex de Minaur e Alejandro Davidovich Fokina si rifiutano di giocare sul campo 2 dove la direzione del torneo aveva installato una mezza copertura provvisoria. Tante pozzanghere e un campo quasi inagibile sono i motivi per cui anche sul campo 2 non si gioca. Lo spagnolo conduce 6-4 il primo set e nel secondo set sono in parità sul 4-4. 12.30 Match ancora sospesi causa pioggia sul Principato. Vi aggiorneremo costantemente appena ci sono novità. 12.25 Tra gli altri italiani in campo, Thomas ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 13.30 Non ci sonoprovenienti dal Principato di Monaco. Bisognerà capire se si riusciranno a completare i match in programma quest’oggi. 13.00 Alex de Minaur e Alejandro Davidovich Fokina si rifiutano di giocare sul campo 2 dove la direzione del torneo aveva installato una mezza copertura provvisoria. Tante pozzanghere e un campo quasi inagibile sono i motivi per cui anche sul campo 2 non si gioca. Lo spagnolo conduce 6-4 il primo set e nel secondo set sono in parità sul 4-4. 12.30 Match ancora sospesi causa pioggia sul Principato. Vi aggiorneremo costantemente appena ci sono. 12.25 Tra gli altri italiani in campo, Thomas ...

