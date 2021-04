Le previsioni meteo di martedì 13 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) – Condizioni in miglioramento al Nord, rovesci sparsi al Centro. Condizioni di marcata instabilità al Sud. – Inizio di settimana ancora all’insegna del maltempo con rovesci sparsi che interesseranno in particolar modo le Regioni del Centro e quelle del Sud. Nord – Condizioni in netto miglioramento sulle regioni settentrionali Ampie schiarite al Nord con ampi soleggiamenti sul quadrante occidentale. Ancora nuvole e rovesci su Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Triveneto. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 17 gradi. Centro – Rovesci sparsi sulle regioni centrali con precipitazioni anche a carattere temporalesco Giornata all’insegna del maltempo al Centro con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021) – Condizioni in miglioramento al Nord, rovesci sparsi al Centro. Condizioni di marcata instabilità al Sud. – Inizio di settimana ancora all’insegna del maltempo con rovesci sparsi che interesseranno in particolar modo le Regioni del Centro e quelle del Sud. Nord – Condizioni in netto miglioramento sulle regioni settentrionali Ampie schiarite al Nord con ampi soleggiamenti sul quadrante occidentale. Ancora nuvole e rovesci su Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Triveneto. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 17 gradi. Centro – Rovesci sparsi sulle regioni centrali con precipitazioni anche a carattere temporalesco Giornata all’insegna del maltempo al Centro con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime ...

