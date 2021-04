Le mani dei clan sul commercio di idrocarburi: 45 arresti e 71 denunce (Di lunedì 12 aprile 2021) Un’operazione contro le frodi nel mercato degli idrocarburi, gestite dai clan dei Casalesi del Casertano e dai Cicala, ha portato a misure cautelari contro 45 persone. Un meccanismo di frodi in materia di accise e Iva sugli idrocarburi e’ al centro dell’inchiesta dei carabinieri e della Guardia di finanza che dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto, sta portando all’esecuzione di due ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali, emesse dai gip di Salerno e Taranto nei confronti di 45 persone. Le accuse sono di associazione per delinquere con l’aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di gravi delitti contro il patrimonio, quali frodi in materia di accise e Iva sui carburanti, intestazione fittizia di beni e societa’, truffa ai danni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Un’operazione contro le frodi nel mercato degli, gestite daidei Casalesi del Casertano e dai Cicala, ha portato a misure cautelari contro 45 persone. Un meccanismo di frodi in materia di accise e Iva suglie’ al centro dell’inchiesta dei carabinieri e della Guardia di finanza che dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto, sta portando all’esecuzione di due ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali, emesse dai gip di Salerno e Taranto nei confronti di 45 persone. Le accuse sono di associazione per delinquere con l’aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di gravi delitti contro il patrimonio, quali frodi in materia di accise e Iva sui carburanti, intestazione fittizia di beni e societa’, truffa ai danni ...

Advertising

Tg3web : La misericordia come comunione, anche materiale. 'Condividere la proprietà non è comunismo ma cristianesimo puro',… - solosefolle : RT @lovingprelemi: unpopular opinion: la cosa dei koala è sfuggita fin troppo dalle mani - Manuel_Real_Off : Gestione dei vaccini in #Puglia da mettersi le mani nei capelli Poveri noi - Baldaranza : RT @Alberto63Al: Mentre i Saraceni terrorizzavano le coste liguri, e sul mare venivano edificate le torri ( qualcuna ne sopravvive ) destin… - Alberto63Al : Mentre i Saraceni terrorizzavano le coste liguri, e sul mare venivano edificate le torri ( qualcuna ne sopravvive )… -