Le consegne di vaccini previste dal 12 al 18 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Un milioni di dosi Pfizer, 175 mila di AstraZeneca e le prime 400 mila di Johnson&Johnson: i vaccini in arrivo questa settimana. I vaccini in arrivo questa settimana: prime consegne di Johnson&Johnson su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Un milioni di dosi Pfizer, 175 mila di AstraZeneca e le prime 400 mila di Johnson&Johnson: iin arrivo questa settimana. Iin arrivo questa settimana: primedi Johnson&Johnson su Notizie.it.

Advertising

Tg3web : Scaduto l'ultimatum ad AstraZeneca per le mancate consegne, l'Unione Europea è pronta a un'azione giudiziaria contr… - Corriere : Bonaccini: «Basta con i tagli ai vaccini e con i ritardi delle consegne. Per il piano più fiale» - angiuoniluigi : RT @Corriere: La corsa a trovare i vaccini: 8 giorni per salvare il piano. Pfizer promette consegne anticipate - alcinx : RT @Open_gol: La data chiave è quella del 19 aprile quando Johnson&Johnson dovrebbe consegnare mezzo milione di vaccini monodose. Se il pia… - Open_gol : La data chiave è quella del 19 aprile quando Johnson&Johnson dovrebbe consegnare mezzo milione di vaccini monodose.… -