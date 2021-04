' Io apro' | il movimento dei ristoratori protesta davanti Montecitorio

(Di lunedì 12 aprile 2021) Quest'oggi nel centro di Roma tutte le strade sono state chiuse per prevenire gli assembramenti durante la manifestazione non autorizzata. Ad organizzarla ildei ...

Lo grida, alla manifestazione 'Io' di Piazza San Silvestro, Sandra Di Bella, del'Ristoratori siciliani indipendenti', che indossa una sorta di elmo vichingo con le corna come Jake ...Noi stiamo andando con le macchine, siamo tanti dalla Toscana del'Io', ma non solo. Ci sono ristoratori provenienti da tutta Italia. Ci ritroveremo tutti nella Capitale, a gruppi di ...Facebook Shares Centro di Roma blindato e tutte le ztl chiuse per evitare assembramenti durante la manifestazione non autorizzata davanti a Montecitorio, organizzata dal movimento dei ristoratori ‘Io ...Se il Covid c'è, c'è per tutti''. Lo grida, alla manifestazione 'Io Apro' di piazza San Silvestro, Sandra Di Bella, del movimento 'Ristoratori siciliani indipendenti' che indossa una sorta di elmo ...